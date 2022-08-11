В России выявили более 25 тысяч заболевших коронавирусом за сутки впервые с 25 марта

За последние сутки в России выявили 25 815 случаев заболевания коронавирусом впервые с 25 марта 2022 года. Всего заболевших по стране — 18 796 472 человека. Госпитализировали за сутки 2 525 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 221 человека, всего выздоровевших — 18 089 941 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 52 россиян, всего от инфекции скончались 382 954 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко