Президент Федерации шахмат России рассказал о планах возвращения спортсменов к международным соревнованиям

Фото: ruchess.ru / Этери Кублашвили

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что будет требовать от международной организации возвращения отечественных команд к соревнованиям. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС во время пресс-конференции.

— Первое, мы поставили вопрос о возвращении шахматистов с ограниченными возможностями, второе — ветеранские шахматы, третье — детско-юношеские команды должны вернуться, и четвертое, конечно, — национальные команды, — рассказал Филатов об этапах возвращения российских шахматистов.

Фото: ruchess.ru / Этери Кублашвили

Кроме того, он отметил, что будут вестись работы и по возвращению международных соревнований в Россию. Но решение по этому вопросу будет принимать совет Международной федерации, который будет окончательно избран в ближайшее время.

Напомним, сегодня стало известно о переизбрании Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации. Соответствующий результат высоко оценил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Артем Гафаров