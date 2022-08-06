В центре Казани вблизи Усадьбы Оконишниковых построят жилой дом с подземным паркингом

Четырехэтажная жилая новостройка в окружении памятников архитектуры

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани на участке вблизи памятников архитектуры на улицах Карла Маркса и Большая Красная построят четырехэтажный жилой дом с подземным паркингом. Стройка будет идти на границе сразу с пятью объектами культурного наследия регионального и местного значений: здания лазарета общины «Красного Креста», жилого дома 1916 года постройки, Дома Пасмуровой — Житницкого — Геркена, Дома Токарева и Усадьбы Оконишниковых. Поэтому был разработан проект по обеспечению их сохранности, который прошел государственную историко-культурную экспертизу.



Ее заказчиком выступила компания «Казан утлары», специализирующаяся на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. В дополнительных видах деятельности указаны — «строительство жилых и нежилых зданий». Экспертиза была поручена архитектору почти с 30-летним стажем, начальнику отдела реставрации ГУП «Татинвестгражданппроект» Гюзель Исхаковой (Казань). Она же является членом научно-методического совета по культурному наследию при республиканском Комитете РТ по охране ОКН. Автором проекта нового здания выступает казанский архитектор Елена Шилова, которой принадлежит архитектурно-реставрационная компания «Аркеш».

Стройка будет идти на границе с Домом Пасмуровой — Житницкого — Геркена и еще четырьмя памятниками. Фото: commons.m.wikimedia.org

Как говорится в документе, госэкспертиза проводилась с целью определить возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия местного значения при проведении «земляных, хозяйственных работ и иных работ в границах территорий объектов культурного наследия». Также указано, что на участке по ул. Большая Красная, 49 общей площадью 2,7 тыс. кв.м в данный момент часть территории занята хозяйственными постройками, требующих сноса и демонтажа.

Так что перед началом домостроительства здесь снесут некоторые строения — в основном бывшие гаражи. На этом участке, как указано в акте, возведут жилой дом в 4 этажа с подземной парковкой почти на три десятка машин. Также благоустроят территорию — создадут площадку для отдыха взрослого населения, детскую и спортивные площадки. Кстати, жилые квартиры будут только со 2-го по 4-й этажи, а на первом, согласно проекту, расположатся помещения общественного назначения. Высота здания не превысит 14 метров, но в доме будет лифт. Фасад здания обещают выполнить «с учетом стилевых, эстетических, утилитарных и экономических требований», говорится в акте госэкспертизы.

При этом все проектные решения выполнены с учетом сохранения объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости от участка проведения работ. Однако, уточняет Гюзель Исхакова, строительно-монтажные будут производиться в стесненных условиях городской застройки. Эксперт довольно подробно расписала технологию проведения земляных работ с учетом того, что здание будет строиться «на территории культурного слоя исторического центра города Казани XI-XVIII веков» и прочие виды предстоящих строительно-монтажных работ.

При этом соседние здания из списка ОКН, отмечает архитектор, в зону влияния строительства не попадают — исключены повреждения объектов культурного наследия и изменения их облика. Также отмечает она в своем заключении, новостройка будет расположена не на первом плане улицы Большая Красная, а за ее историческими зданиями: «Объекты культурного наследия в исследуемых секторах сохраняют свою историческую визуальную функцию, а именно рядовую застройку квартала». Во время проведения всех строительных работ специальным организациям предстоит вести мониторинг технического состояния объектов ОКН, отметила в заключении эксперт.

По соседству — дома в прошлом известных и выдающихся казанцев

Если говорить о каждом из них, то сегодня помещения исторического здания — Дома Пасмуровой — Житницкого- Геркена на Большой Красной, 49 сдаются под офисы: работают турфирма, магазин, ресторан индийской кухни, салоны красоты. Здесь же располагается и офис самого заказчика — организации «КАЗАН УТЛАРЫ». Само же здание состоит из двух этажей: первый каменный и окнами практически уходит в тротуар, а второй — деревянной постройки. Возведено оно было в 1860-е годы, а в 2018 году его включили в единый госреестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Он считается одним из немногих домов деревянной Казани, сохранившимся до наших дней.

В свое время в нем жил казанской дворянин, профессор медицины Николай Геркен. После окончания университета он вел в Казани широкую врачебную деятельность и преподавал в Казанском университете, был главой кафедры хирургической патологии, а также заведовал хирургической клиникой и был редактором «Казанского медицинского журнала». Несмотря на то, что сегодня помещения здание арендуются, само оно остро нуждается в реконструкции — имеются дефекты стен, перекрытий, и других конструкций, также под фундаментом скапливается вода.

Соседнее с ним здание — лазарет общины «Красного Креста» — было построено по проекту казанского архитектора Петра Абрамычева практически перед самой революцией — в 1916 году. В годы Первой мировой войны здесь был госпиталь , поскольку раненых в Казань поступало очень много. Было решено построить еще одно здание — в глубине участка, на месте старого усадебного дома. Кстати, строили лазарет австрийские и немецкие военнопленные. Старый дом расширили боковыми пристроями, которые кардинально изменили его прежнюю композицию. Госпиталь принимал военных до конца гражданской войны. Потом в нем располагались различные медицинские учреждения. С 1930 года и по сей день в нем действует отделение акушерства и гинекологии медсанчасти КФУ.

Здание лазарета общины «Красного Креста» было построено по проекту казанского архитектора Петра Абрамычева перед самой революцией — в 1916 году. Фото: commons.wikimedia.org

Еще один исторический памятник — жилой дом на ул. Большая Красная, 51. Его построили в 1859 г. по проекту Иннокентия Бессонова, а принадлежал дом жене чиновника и помещика В.Н. Карповой, позже его владельцем стал зять помещицы — Михаил Никольский. В конце XIX века его купила Казанская община сестер милосердия Красного Креста — здание использовалось как больница и родильный дом, а во время I мировой и Великой Отечественной — как госпиталь для раненых. Сейчас это стационар Медико-санитарной части КФУ.

Тут же недалеко еще один объект ОКН — усадьба купцов Оконишниковых. Дом построенный в конце XIX века сначала принадлежал Казанской удельной конторе, у которой его выкупил один из самых богатых торговцев Казани, акционер крупной торговой фирмы и семейной паровой мельницы в Печищах Константин Оконишников. В усадьбу входит главный дом, флигель, каретный сарай и ограда с воротами. После революции 17-го года все имущество купцов Оконишниковых реквизировали — в 1920-е годы в этом здании размещались детский дом и 2-я детская больница. В 2006 в главном здании Усадьбы провели реконструкцию за 100 млн рублей. Через 5 лет усадьбу опять восстанавливали — по новому проекту. Сейчас в здании действует Союз писателей Татарстана.

И последний соседствующий с будущей стройплощадкой — Дом Токарева, история которого началась в 1840 году. Как указывается в заключении эксперта, это памятник жилой архитектуры, важный градообразующий объект в застройке исторического центра г. Казани и имеющий сложную историю строительства. Изначально 2-этажное здание обзавелось третьим этажом в 70-е годы ХIХ века. Первым его владельцем был присяжный поверенный Владимир Токарев. После в нем жил адвокат по фамилии Бать.

Учредитель «КАЗАН УТЛАРЫ» — под подозрением у татарстанского Следкома

Фирма « КАЗАН УТЛАРЫ», согласно данным «Синапс», была зарегистрирована в марте 2021 года. Ее директором является Сергей Ядыков, который руководит еще 7 организациями, в числе которых несколько агентств недвижимости, строительная фирма и компания по оптовой продаже металлов и металлических руд. Также Ядыков является и учредителем 4 организаций. «Реальное время» попыталось связаться с ним, чтобы узнать подробности реализации проекта жилого дома. Однако ни на звонки, ни на сообщения на указанный в свободном доступе номер, предприниматель не ответил.

Против фирмы «Технохимпром», где Чудиновой принадлежит доля в 99%, Следком возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Фото: realnoevremya.ru

Учредителем ООО «КАЗАН УТЛАРЫ» в открытых источниках указывается Нина Чудинова. Предпринимательской деятельностью она занялась в 2002 году. Сегодня является учредителем еще двух компаний — стоимость всех их в 2021 году оценивалась в 73 млн руб. Что примечательно, против ее фирмы «Технохимпром», где Чудиновой принадлежит доля в 99%, Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело — по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководству фирмы вменяли утаивание налогов почти на 50 млн рублей. По мнению следствия , с начала 2016 года по март 2018 года некоторые руководители компании для получения необоснованной налоговой выгоды завысили налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость (НДС) по фиктивным договорам с рядом организаций. Ряд нарушений в этой организации в 2017 году выявил и Ростехнадзор.

Ангелина Панченко