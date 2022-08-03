Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку от армии

Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку от армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

Также в рейтинге оказались: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область. На шестом месте расположилась Самарская область.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время весеннего призыва IT-компании подали заявления в отношении 8,7 тысячи специалистов, около 1 тысячи из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тысячи человек.



В мае в Минцифры Татарстана сообщили, что в республике 366 IT-специалистов претендуют на отсрочку от армии.

Сегодня на портале «Госуслуги» начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов по осеннему призыву. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа.



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Татьяна Леухина