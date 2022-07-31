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В Казани на Горьковском шоссе образовалась пробка длиной 3 км

15:52, 31.07.2022
В Казани на Горьковском шоссе образовалась пробка длиной 3 км
Фото: скриншот / yandex.ru

На Горьковском шоссе образовалась пробка длиной 3 км. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пользователи отметили на участке аварию. В целом на дорогах Казани ситуация спокойная — 2 балла.

Фото: Максим Платонов (архив)

Пробки в Казани образуются регулярно. 25 июля возле торгового центра «Мега» пробка растянулась почти на четыре километра. Сильные заторы образовались и на улицах возле проспекта Победы: ул. Родины, Минской.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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