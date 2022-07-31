Новый полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов заявил, что «фактор тренера был важен при переходе»

Новый полузащитник казанского «Рубина» Игорь Горбунов рассказал, что при переходе из другого футбольного клуба был важен фактор тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

— Позвонили, договорился с руководством. Не раздумывая, перешел сюда. Какие эмоции? Положительные. Обрадовался, тем более тренер — Леонид Слуцкий, и такие игроки здесь. Фактор тренера был важен при переходе, — сказал он.

Горбунов заявил, что пока лишь успел познакомиться с командой, но уже готов вовсю приносить ей пользу.

— Я готов сыграть на разных позициях, как скажет тренер. Буду рад быть полезен на любой позиции, — подчеркнул футболист.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, «Рубин» подписал контракт с 27-летним Горбуновым на 2 года в конце этого месяца. Спортсмен перешел в команду в статусе свободного агента.

Он выступал за молодежную команду «Динамо» (Москва), взрослые команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород», «Сочи», «Ротор» (Волгоград), «Армавир». В сезоне 2021/22 за «Нижний Новгород» сыграл 24 матча, забил 2 гола.

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Максим Кокунин