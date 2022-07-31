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Новый полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов заявил, что «фактор тренера был важен при переходе»

13:15, 31.07.2022 1
Новый полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов заявил, что «фактор тренера был важен при переходе»
Фото: rubin-kazan.ru

Новый полузащитник казанского «Рубина» Игорь Горбунов рассказал, что при переходе из другого футбольного клуба был важен фактор тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

— Позвонили, договорился с руководством. Не раздумывая, перешел сюда. Какие эмоции? Положительные. Обрадовался, тем более тренер — Леонид Слуцкий, и такие игроки здесь. Фактор тренера был важен при переходе, — сказал он.

Горбунов заявил, что пока лишь успел познакомиться с командой, но уже готов вовсю приносить ей пользу.

— Я готов сыграть на разных позициях, как скажет тренер. Буду рад быть полезен на любой позиции, — подчеркнул футболист.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, «Рубин» подписал контракт с 27-летним Горбуновым на 2 года в конце этого месяца. Спортсмен перешел в команду в статусе свободного агента.

Он выступал за молодежную команду «Динамо» (Москва), взрослые команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород», «Сочи», «Ротор» (Волгоград), «Армавир». В сезоне 2021/22 за «Нижний Новгород» сыграл 24 матча, забил 2 гола.

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Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:28
    Новичку без облизывания начальства ни как, все они, как и залетный женский певец Ютюб, "с детства за Рубин за бесплатно", а не за длинным рублем едут
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