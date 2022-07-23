В Набережных Челнах продают дачу за 6,5 млн рублей

В СНТ «Дизелист» под Набережными Челнами продают дачу за 5,6 млн рублей, объявление есть на сайте объявлений.



Территория участка — 12,5 сотки, на котором расположен двухэтажный дом площадью 100 кв. м с четырьмя комнатами, баня и летняя кухня, хозяйственный блок, туалет и душ, две теплицы. Участок располагается рядом с лесом.

Фото: avito.ru

Предложение загородного участка — одно из самых дорогих на местном рынке недвижимости. В Набережных Челнах за 5 млн рублей можно приобрести трехкомнатную квартиру.

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Маргарита Головатенко