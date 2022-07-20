Кассация поддержала взыскание с «Ремдизеля» в пользу Минобороны 2 из 196 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с челнинского АО «Ремдизель» в пользу Минобороны России лишь 1,9 млн рублей неустойки из требуемых 196,4 миллиона. Документ опубликован в картотеке суда.



Минобороны России, будучи заказчиком, обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к исполнителю АО «Ремдизель». Ведомство хотело взыскать неустойку по госконтракту от 21 мая 2020 года на выполнение капитального ремонта 100 автомобилей КАМАЗа для нужд министерства в 2020—2022 годах.

Утверждалось, что работы исполнены в срок (до 10 ноября 2020 года) на сумму 232,8 млн в количестве 97 единиц. Сумма неустойки по состоянию на 16 ноября 2021 года оценивалась в 196,4 млн рублей. Цена контракта составляла 2,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Изучив материалы дела, суд первой инстанции 13 января 2022 года решил взыскать с предприятия всего 1,9 млн рублей неустойки. В конце марта Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко