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В Татарстане продлили ограничение движения по дороге Казань — Ульяновск» — Татарское Бурнашево

21:20, 06.07.2022
В Татарстане продлили ограничение движения по дороге Казань — Ульяновск» — Татарское Бурнашево
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане продлили ограничение движения по автодороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Здесь продолжается капитальный ремонт участка с 0,05 по 6,79 км. Ограничение движения продлили до 1 августа.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Объехать закрытый участок водители могут по дорогам М-7 «Волга» и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск».

Изначально движение по этой дороге ограничили до 8 июля.

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Татьяна Леухина
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