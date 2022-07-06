В Татарстане продлили ограничение движения по дороге Казань — Ульяновск» — Татарское Бурнашево
В Татарстане продлили ограничение движения по автодороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
Здесь продолжается капитальный ремонт участка с 0,05 по 6,79 км. Ограничение движения продлили до 1 августа.
Объехать закрытый участок водители могут по дорогам М-7 «Волга» и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск».
Изначально движение по этой дороге ограничили до 8 июля.
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