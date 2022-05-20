С начала 2022 года в Казани оштрафовали около 500 водителей за парковку на местах для инвалидов

С января 2022 года в Казани около 500 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки машин. Речь шла о нарушителях, ставивших машины на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.

В Госавтоинспекции напомнили, что, занимая даже часть парковочного места для инвалидов, автомобилисты совершают административное правонарушение. Штраф за него составляет пять тысяч рублей. В случае отсутствия водителя автомобиль задержат и переместят его на специальную стоянку.

Фото: Максим Платонов (архив)

За 11 месяцев 2021 года в столице Татарстана привлекли к административной ответственности 3 781 водителя за парковку на местах для инвалидов. Отмечалось, что такие места занимают всего 10% от общего числа мест на парковке.



Дарья Акимова