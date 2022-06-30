«Один из последних лакомых участков земли»: в Казани презентовали ЖК «Алтын Яр»

«Тотал блэк» и светящиеся окна



В Казани на площадке арт-пространства Carwash №1 при большом стечении посетителей прошла презентация жилого комплекса «Алтын Яр»**. ООО Специализированный застройщик «Ак таш-Инвестстрой» пригласил на встречу профессионалов рынка недвижимости — представителей банковской сферы и риелторского сообщества. А еще тут были популярные блогеры и журналисты ведущих изданий Татарстана. Серьезная часть мероприятия была занята дружеским общением. Посетители от всей души развлекались: с удовольствием фотографировались в фотозоне, с интересом рассматривали макет стены жилого дома в разрезе, представленный в лобби, баловали себя изысканными закусками на фуршете. Дресс-код мероприятия — total black— добавлял атмосферы элитарности и закрытой вечеринки.

Презентацию ЖК «Алтын Яр» смотрели и слушали с огромным интересом. На световой стене проецировалось изображение светящихся окон жилого дома, в которых то включается, то выключается свет. На этом фоне выступающие и показывали свои слайды, и рассказывали об уникальном жилом комплексе.

6 преимуществ жилого комплекса «Алтын Яр»

ЖК «Алтын Яр» будет состоять из пяти жилых домов переменной этажности (от семи до девяти этажей) на 994 квартиры. Срок сдачи первой очереди объекта — декабрь 2023 года. Застройщиком выступает ООО Специализированный застройщик «Ак таш-Инвестстрой», генеральный подрядчик объекта — ООО Строительно-монтажная компания «Ак таш», которая работает в сфере строительства уже с 2007 года и за это время возвела сотни жилых домов, общественных и промышленных объектов. Эскроу-партнером ЖК выступит Сбербанк: соглашение уже готово к подписанию, банк уже одобрил проект.

Новый жилой комплекс выгодно отличается от большинства других:

он расположен прямо на берегу озера Средний Кабан в зеленой рекреационной зоне, в 15 минутах неспешной езды от сердца города;

планировочные решения разнообразны — от небольших студий площадью 22,73 кв. м до 200-метровых квартир с собственной террасой или с отдельным входом и палисадником. Только в первой очереди ЖК «Алтын Яр» предлагается 36 разновидностей планировок;

квартиры в новом жилом комплексе можно купить в рассрочку, в ипотеку*, с использованием материнского капитала; на них действуют все льготные программы (семейная, военная, ИТ-ипотека). Проект аккредитован уже в 14 банках, которые выдадут ипотечный кредит под покупку квартиры здесь;

инфраструктура первой необходимости запланирована в пределах нового жилого квартала: это будут детский сад на 220 воспитанников, многоуровневый паркинг на 650 машино-мест, в перспективе строительство школы на 1 224 учащихся, детская и взрослая поликлиники на 25 и 74 посещения в смену соответственно. А еще — зеленая бульварная зона, продуктовые магазины, салоны красоты, кафе;

планировки общественных пространств выполнены продуманно и эргономично: в подъездах просторные колясочные, парковка для велосипедов, световая навигация по этажам, зеркала, встроенные лавочки, кашпо. Устроена безбарьерная среда: входы в подъезды без ступеней и пандусов.

экологичность среды: набережная озера, уютные зеленые дворы, спроектированные в концепции сада, бульвар «Первая роща». Наземных парковок практически нет (только несколько машино-мест, предназначенных для маломобильных групп населения), в то же время многоуровневый надземный паркинг обеспечит местами всех желающих.

«Завидую тем, кто будет здесь жить»



Сергей Орлов, директор ООО Специализированный застройщик «Ак таш-Инвестстрой», рассказал о технических решениях, которые реализуются в ЖК «Алтын Яр», и поблагодарил гостей презентации за интерес к новому проекту. Он выразил отдельную благодарность главному архитектору Казани Ильсияр Тухватуллиной — со словами о том, что город очень многое делает для развития этого района. В свою очередь она поблагодарила компанию «Ак таш» за интересный и комфортный проект:

— Когда смотришь на ЖК и понимаешь, что здесь ты хочешь жить, — значит, все сделано правильно. Потому что любой проект, который рождается в нашем городе, остается на века. В этих домах будут жить наши дети. И если мы будем дальше так продолжать работать, так понимать друг друга и, самое главное, испытывать любовь к жителям города — то все будет хорошо. Я уверена, что Казань с каждым годом будет все более и более комфортным городом для жизни. Спасибо вам за то, что так слаженно и быстро среагировали. Компания «Ак-таш» уникальна в первую очередь тем, что всегда дает качественные проекты. Завидую тем, кто будет здесь жить.

Ильшат Гимаев, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, с удовольствием отметил, что в проекте используются только материалы российского производства. А еще сказал:



— Нас очень радует, что начинаются такие проекты. Тем более что место здесь такое шикарное — один из последних лакомых участков земли в городе. Таких проектов много не будет, потому что строительство сдвигается ближе к периферии города. Так что обязательно будут желающие покупать здесь квартиры. Желаю, чтобы проект состоялся в те сроки, которые были озвучены и которые согласовал Сбербанк. Надеюсь, будут желающие покупать здесь квартиры. Желаю проекту динамичного развития! «Ак таш» — компания, которая строит быстро. И я уверен, что она построит раньше, чем планировали!

Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева