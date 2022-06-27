В Татарстане перевернулся самодельный квадроцикл — женщину задавило насмерть, пострадал 11-летний ребенок

Фото: отдел МВД России по Тукаевскому району

В Тукаевском районе Татарстана 27 июня перевернулся самодельный квадроцикл с прицепом — в результате случившегося насмерть придавило 63-летнюю мать водителя квадроцикла, также пострадал его 11-летний племянник, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел сегодня в поле недалеко от деревни Евлево. Водитель квадроцикла 1985 года рождения не смог забраться на транспорте с прицепом в гору и покатился назад. Женщина скончалась на месте, племянника мужчины госпитализировали в БСМП Челнов с травмой руки.

Проводится доследственная проверка, ее ход и результаты контролируются районной прокуратурой. На место происшествия выезжал зампрокурора Тукаевского района Марат Хайруллин. Обстоятельства случившегося выясняются.

В конце прошлой недели в Татарстане возбудили уголовное дело после наезда на мать с ребенком Audi Q7, за рулем которой был 37-летний водитель. Женщина погибла на месте, а девятилетнюю девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко