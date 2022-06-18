Анастасия Абросимова стала чемпионкой России по триатлону на средней дистанции

Фото: скриншот прямой трансляции

Новой чемпионкой России по триатлону на средней дистанции стана Анастасия Абросимова. Это не только ее первая победа в «полужелезной» дистанции, но и в принципе первая в карьере такая дистанция.

Мастер спорта международного класса, совсем недавно она стала мамой. Она смогла преодолеть дистанцию за 4 часа 26 минут и 5 секунд.

На втором месте пришла победительница чемпионата прошлого года Мария Гостева. Ее время составило 4 часа 27 минут 28 секунд.

На третьей строчке расположилась дебютантка чемпионата России Дарья Чунарева. Впереди, как рассказала спортсменка, ее ждут другие соревнования, среди которых чемпионат России по велоспорту, который пройдет уже на следующей неделе.

Среди мужчин уже трехкратным чемпионом России по триатлону на средней дистанции стал Денис Васильев. Он смог преодолеть дистанцию за 3 часа, 51 минуту и 17 секунд. Серебряный финалист Дмитрий Полянский отстал от него ровно на одну минуту.

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Артем Гафаров