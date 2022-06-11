В ходе вчерашнего рейда ГИБДД по машинам с тонировкой было выявлено 24 нарушителя

Фото: Илья Репин

10 июня в ходе рейда Госавтоинспекции Казани за повторное управление автомобилем с тонированными стеклами был привлечен к ответственности 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114. Об этом «Реальному времени» рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу.

Задержанный водитель доставлен в отдел полиции для рассмотрения материалов дела в суде. Всего за вчерашний день сотрудниками ГИБДД было составлено 24 административных материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и 1 материал по части 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

В соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70%.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в случае установления данного факта нарушения водитель привлекается к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Также кроме составления административного материала нарушителям выписывается требование об устранении выявленных недостатков сроком на 10 суток, за неисполнение которого предусмотрена ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ — штраф в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Фото: Илья Репин

Напомним, 26 июня жители Казани не смогут зарегистрировать свои автомобили, так как в этот день в ГИБДД города не будут работать регистрационные отделы. В этот день закроются отделения по адресам: улица Тэцевская, 5, Оренбургский тракт, 5. Также транспорт не будут регистрировать в отделениях, расположенных в автосалонах на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209б. Ограничения связаны с плановыми техническими работами на серверах, которые пройдут с 9.00 до 15.00 26 июня.

Максим Кокунин