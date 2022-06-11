В ходе вчерашнего рейда ГИБДД по машинам с тонировкой было выявлено 24 нарушителя
10 июня в ходе рейда Госавтоинспекции Казани за повторное управление автомобилем с тонированными стеклами был привлечен к ответственности 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114. Об этом «Реальному времени» рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу.
Задержанный водитель доставлен в отдел полиции для рассмотрения материалов дела в суде. Всего за вчерашний день сотрудниками ГИБДД было составлено 24 административных материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и 1 материал по части 1 ст. 19.3 КоАП РФ.
В соответствии с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70%.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что в случае установления данного факта нарушения водитель привлекается к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
Также кроме составления административного материала нарушителям выписывается требование об устранении выявленных недостатков сроком на 10 суток, за неисполнение которого предусмотрена ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ — штраф в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
Напомним, 26 июня жители Казани не смогут зарегистрировать свои автомобили, так как в этот день в ГИБДД города не будут работать регистрационные отделы. В этот день закроются отделения по адресам: улица Тэцевская, 5, Оренбургский тракт, 5. Также транспорт не будут регистрировать в отделениях, расположенных в автосалонах на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209б. Ограничения связаны с плановыми техническими работами на серверах, которые пройдут с 9.00 до 15.00 26 июня.
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