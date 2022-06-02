В январе — апреле в Татарстане выдали почти 4 тысячи ипотечных кредитов на частные жилые дома

За первые четыре месяца 2022 года в Татарстане выдали свыше 13 тысяч ипотечных кредитов на земельные участки и почти 4 тысячи — на частные жилые дома. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по республике.



— Запуск новой льготной ипотечной программы позволит многим жителям республики улучшить свои жилищные условия, — отметила заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Управления Росреестра по Татарстану, в 2021 году в регионе выдали более 10 тысяч ипотечных кредитов на частные жилые дома. Всего по итогам прошлого года оформлено свыше 117 тысяч ипотек, в том числе 35 тысяч — на земельные участки.

На этой неделе правительство России запустило в пилотном режиме льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами. На эти цели можно получить до 6 млн рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».

Диана Жиленкова