До 6 млн рублей льготная ипотека на самостоятельное строительство дома — это много или мало?

Правительство России запустило в пилотном режиме льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Теперь жители большинства регионов могут получить на эти цели до 6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Максимальный размер ипотеки по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях выше в два раза — 12 миллионов рублей.

Льготная ставка по всем таким кредитам не будет превышать 9% годовых. В 2022 году планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами.

6 миллионов на строительство частного жилого дома своими силами — это:

$97,3 тысячи или €95,6 тысячи по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 2,5 миллиона больше цены дома из газобетона с черновой отделкой площадью 100 кв. м — по состоянию на конец 2021 года такое строительство обошлось бы в 3,5 миллиона рублей.

цены дома из газобетона с черновой отделкой площадью 100 кв. м — по состоянию на конец 2021 года такое строительство обошлось бы в 3,5 миллиона рублей. На 70 тысяч больше стоимости строительства дома аналогичной площади из клееного бруса — 5,3 миллиона рублей.

стоимости строительства дома аналогичной площади из клееного бруса — 5,3 миллиона рублей. На 600 тысяч меньше средней цены частного дома в Татарстане за первый квартал 2022 года — по данным портала «Мир квартир», это 6,6 миллиона рублей.

средней цены частного дома в Татарстане за первый квартал 2022 года — по данным портала «Мир квартир», это 6,6 миллиона рублей. Примерно на 300 тысяч меньше стоимости кирпичного дома площадью 100 кв. м — по прайсу одной из казанских фирм, он стоит 5,7 миллиона.

Фото: скриншот

За эти же деньги можно купить готовый коттедж площадью 160 кв. м в жилом массиве Чебакса Советского района Казани. Вместе с ним идет участок площадью 8 соток.

можно купить готовый коттедж площадью 160 кв. м в жилом массиве Чебакса Советского района Казани. Вместе с ним идет участок площадью 8 соток. На 1,7 миллиона больше стоимости каркасного двухэтажного дома площадью 100 кв. м — 4,3 миллиона рублей.

Дарья Пинегина