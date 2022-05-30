Капитан теплохода, севшего на мель в Татарстане, признал свою вину

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Татарстане капитан теплохода, севшего на мель, в ходе допроса признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.



В отношении него возбудили уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).



Капитану избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстан

Инцидент произошел на минувших выходных. Теплоход «Восход-51», выполняющий рейс из Казани в Свияжск, сел на мель на 1308 км реки Волга в 100 метрах судового хода. На борту находились 30 человек, в том числе два ребенка. В результате сильного толчка пострадали восемь пассажиров. Они получили телесные повреждения. У капитана судна выявили признаки алкогольного опьянения.

Проверку инцидента организовала Татарская транспортная прокуратура. На место выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте, следователь Казанского СОТ ЦМСУТ СК России.



Татьяна Леухина