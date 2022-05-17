Украинские telegram-каналы создали фейк об очереди в казанском ресторане McDonald’s

Фото: войнасфейками.рф

В украинских telegram-каналах распространились видео, на которых якобы запечатлена очередь из курьеров сервиса доставки в одном из казанских ресторанов McDonald’s. В видео заявили, что очереди образовались после объявления корпорации об окончательном уходе с российского рынка.

Сообщения украинских telegram-каналов опроверг проект «Война с фейками», запущенный после начала спецоперации. Там заявили, что очередь засняли на видео в ресторане McDonald’s в Индонезии. Она образовалась из-за большого количества заказов после коллаборации компании с популярной k-pop группой BTS.

BTS-меню в ресторанах McDonald’s было представлено еще в прошлом году. Проект «Война с фейками» указал, что видео, на котором якобы запечатлены очереди в казанской точке питания, снято почти год назад. В доказательство прикреплен скриншот с YouTube, на котором аналогичное видео датируется 11 июня 2021 года.

Фото: войнасфейками.рф

После начала спецоперации России на Украине в Сети появилось множество недостоверной информации, связанной в том числе с действиями Вооруженных сил России. Один из самых известных фейков связан с событиями в украинском городе Буча.



В начале апреля в Сети распространилась информация, что якобы российские военнослужащие причастны в массовым убийствам в Буче. Это сразу же опровергли в Минобороны РФ, заявив, что фейк распространился спустя пару дней после того, как Вооруженные силы России покинули город:



— Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками, — обратили внимание в Минобороны России. Ведомство назвало кадры их украинского города «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Татьяна Демина