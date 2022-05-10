На ТНВ рассказали, как снимали празднование Дня Победы в Казани

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На главных площадках праздника 9 мая за сутки до торжеств телеканал ТНВ развернул передвижные телестанции. Над праздничной эстафетой телепрограмм работал весь телеканал — только камер было 42 единицы.

На площади Тысячелетия в Казани парад победы снимали с 14 камер — это коптеры, широкоугольные объективы и оптика с 80-кратным увеличением. Режиссеры ставили перед собой задачу передать эмоции праздника, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ход шествия акции «Бессмертный полк» на протяжении двух часов с 21-й камеры снимала передвижная телестанция. Режиссеры показали обзорный план сверху, а еще крупные планы участников. Шествие комментировали в специальной студии.

Корреспонденты выходили в прямой эфир из разных городов Татарстана. Они подготовили более 30 репортажей с эксклюзивными подробностями.

В столице Татарстана главный праздничный концерт в честь Дня Победы прошел на площади Тысячелетия. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Также в День Победы после двухлетнего перерыва на онлайн-формат из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» вернулся на улицы Казани. Жители города начали шествие в 15.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оно завершилось на площади Тысячелетия. В акции приняли участие 170 тысяч казанцев.

Маргарита Головатенко