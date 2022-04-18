В топ ИТ-компетенций выходят навыки по миграции данных из разных систем

По оценкам экспертов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в апреле этого года из России уехали от 70 до 100 тыс. представителей отрасли. Однако, по данным управляющего директора Stack Group и сооснователя M1Cloud Евгения Горохова, отток специалистов оказался ниже, чем прогнозировалось в начале марта, из-за оперативно принятых мер господдержки.



Помимо этого, рынок насытился высококвалифицированными ИТ-кадрами в результате того, что целый ряд технологичных компаний остановил работу в России, говорится в экспертном обзоре.

Горохов признает, что последние несколько месяцев основательно поменяли структуру рынка труда ИТ-отрасли. В частности, несмотря на то, что на рынке наблюдается приток компетентных специалистов по информационным технологиям, проблема нехватки кадров остается актуальной, хотя и менее острой, чем до февраля. Тогда дефицит ИТ-персонала составлял 1—1,5 млн человек при занятости в ИТ-секторе 1,1 млн человек (данные hh.ru).

Фото: twitter.com/evgenygorokhov

— Высвободившиеся ресурсы никак не могут покрыть имевшийся дефицит. И уже через месяц-два этот ресурс будет полностью исчерпан российскими компаниями, — констатирует управляющий директор Stack Group

Но, отмечает он, есть и другая сторона кадрового дефицита. Компетенции ИТ-специалистов зачастую привязаны к конкретному программному обеспечению и технологическим решениям, в том числе от софтверных компаний и вендоров, которые покинули Россию. В этой связи становится актуальной проблема срочной переквалификации ИТ-специалистов на работу с альтернативными ПО и оборудованием.

Горохов прогнозирует, что в топ компетенций выходят навыки по миграции данных из разных информационных систем, по информационной безопасности, по технической поддержке и администрированию, по разработке программных продуктов и другие практические навыки. В ближайшие годы наиболее привлекательными для инвестиций станут такие области, как аналитика, облачные вычисления и безопасность. Именно в них будет наибольший спрос на квалифицированных специалистов. И поставщики высокотехнологичных услуг будут особенно остро конкурировать за ценные кадры, в том числе и по уровню зарплаты, что будет влиять на ценообразование на сервисы.

Любовь Шебалова