В Татарстане выросла доля квартир-студий в новостройках

Татарстан оказался в числе российских регионов, в которых в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла доля квартир-студий до 30 кв. м в новостройках, сообщают «Известия».



В России за год доля квартир-студий на первичном рынке жилья выросла на 58%. Сильнее всего рост доли таких квартир, кроме Татарстана, ощущается в Башкирии и Самарской области, а еще в Краснодарском крае и Новосибирской области.

На студии приходится порядка 14% всего первичного рынка страны. По итогам марта текущего года, в стране на продажу было выставлено на 39% больше студий, чем годом ранее.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам первого квартала 2022 года Татарстан оказался одним из регионов-лидеров по количеству зарегистрированных на основании договоров купли-продажи прав собственников жилья. В республике за январь — март их заключили 32,2 тысячи.

Маргарита Головатенко