Татарстан оказался одним из лидеров по количеству договоров купли-продажи жилья в первом квартале 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам первого квартала 2022 года Татарстан оказался одним из регионов-лидеров по количеству зарегистрированных на основании договоров купли-продажи прав собственников жилья. В республике за январь — март их заключили 32,2 тысячи.

Всего за первые три месяца года в России зарегистрировали 941 тыс. договоров купли-продажи жилья, сообщили в Росреестре. Больше всего их зафиксировано в Московской области — 72,3 тысячи.

На втором месте оказался Краснодарский край — 57,3 тысячи договоров купли-продажи, на третьем — Москва (41 тысяча), на четвертом — Свердловская область (36,7 тыс.). Татарстан, таким образом, замкнул топ-5 регионов-лидеров.

— Спрос на рынке долевого строительства за первый квартал вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом, на вторичном рынке — почти на 15%, — рассказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова.

Так, за январь — март 2022 года в России зарегистрировано 247 тысяч договоров долевого участия. Лидерами стали Москва (38,6 тыс.), Московская область (26,4 тыс.), Санкт-Петербург (22,4), Краснодарский (15,4 тыс.) и Красноярский края (11,6 тыс.).

По данным Управления Росреестра по Татарстану, в республике в марте спрос на квартиры в новостройках вырос на 50%. За месяц зарегистрировали около 3 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).



Татьяна Демина