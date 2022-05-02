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В Татарстане зарегистрировали 210 новых случаев заражения COVID-19

12:01, 02.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане зарегистрировали 210 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 210 заразившихся коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 145 048 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 214 пациентов с коронавирусом. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 139 013 человек.

Умерли за весь период 1 982 заболевших COVID-19 татарстанцев, в том числе трое за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане выявили 214 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:20
    Понемногу все равно снижаются показатели заболевамости
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