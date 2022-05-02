В Татарстане зарегистрировали 210 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 210 заразившихся коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 145 048 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 214 пациентов с коронавирусом. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 139 013 человек.

Умерли за весь период 1 982 заболевших COVID-19 татарстанцев, в том числе трое за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане выявили 214 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко