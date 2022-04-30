Мадридский «Реал» стал 35-кратным чемпионом Испании по футболу

Мадридский «Реал» победил «Эспаньол» из Барселоны в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно стал победителем турнира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча прошла сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счетом 4:0 в пользу «Реала». Голы забили игроки команды Родриго (дубль), Марко Асенсио и Карим Бензема.

«Реал» стал чемпионом Испании в 35-й раз. Это является рекордным показателем. Также он возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, набрав 81 очко в 34 матчах. Второе место занимает «Севилья» с 64 баллами после 34 встреч, третье — «Барселона» с 63 очками после 33 игр.

Фото: realmadrid.com

В начале апреля прошли первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова