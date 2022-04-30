Слуцкий: «Рубин» может разорвать со мной контракт без выплат компенсации

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что футбольный клуб может уволить его без выплаты компенсации. Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ».

Таким образом он прокомментировал свою возможную отставку после сегодняшнего поражения «Рубина» в матче с «Сочи». Слуцкий также добавил, что у него есть внутренние договоренности с руководством клуба.

«Даже если ты хлебаешь такой большой ложкой — это надо уже хлебать до конца и всем вместе. Это моя позиция», — заявил тренер, отвечая на вопрос, хотел бы он доработать до конца сезона.

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» уступил «Сочи» со счетом 0:6 в 27-м туре Российской премьер-лиги. Слуцкий прокомментировал это тем, что на поле встречались команды разного уровня.



Дарья Акимова