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Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов

05:18, 01.05.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +10..+12 градусов, в Набережных Челнах +11..+14 градусов, в Альметьевске +12..+15 градусов, в Буинске +10..+13 градусов, в Чистополе +12..+15 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также синоптики прогнозируют западный и северо-западный умеренный ветер, днем местами сильный порывами до 15-17 м/с.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в Татарстане ожидаются небольшие дожди. Ночью похолодает до -2..+3 градусов. Днем в понедельник, 2 мая, воздух прогреется до +13°С.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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