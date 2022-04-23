В России выявили 8 829 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8 829 случаев заболевания коронавирусом. Всего по стране выявили 18 128 691 заболевшего, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 030 человек, всего выздоровевших — 17 464 120 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 171 россиянина, всего от инфекции скончались 374 734 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 9 001 случай заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко