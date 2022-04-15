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В России за сутки выявили 11 432 случая заболевания коронавирусом

11:32, 15.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 11 432 случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 11 342 случая заболевания коронавирусом. Всего по стране выявили 18 053 359 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 19 523 человек, всего выздоровевших — 17 340 639 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 261 россиянина, всего от инфекции скончались 373 027 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 15 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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