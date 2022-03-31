США планируют ввести санкции против еще 120 организаций из России и Белоруссии

Администрация США внесет вскоре в санкционные списки еще 120 организаций из России и Белоруссии для того, чтобы отрезать их от высоких технологий. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

В результате в ограничительном списке окажутся более 200 российских и белорусских структур с начала спецоперации. Включение в этот перечень означает, что эти организации больше не смогут получать высокие технологии США без лицензии, передает ТАСС.

Сегодня США вновь расширили список санкции против России. Под ограничительные меры попали: НИИ «Вектор», АО «Микрон», «НИИ молекулярной электроники», ООО «Фотон Про», ООО «Научно-технический центр «Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», АО «Т-Платформы». Также американские власти заявили о намерении вводить санкции против аэрокосмического сектора, производителей электроники и ряда других отраслей российской экономики.



Татьяна Леухина