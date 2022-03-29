Песков: Абрамович задействован в переговорах Москвы и Киева по решению обеих сторон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами. Об этом информирует «РИА Новости».

— Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации, — сказал он.

Говоря о присутствии Абрамовича, Песков напомнил, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

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24 марта Песков рассказал, что Роман Абрамович принимал участие на начальном этапе организации переговоров России и Украины. А газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский советовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией.



Сегодня в Стамбуле стартовали двусторонние переговоры делегаций России и Украины. Отмечается, что встреча проходит в закрытом для прессы режиме.



Максим Кокунин