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Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине

19:56, 23.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине.

В частности, стороны обменялись оценками в данном вопросе. Также Беннет поделился некоторыми идеями относительно переговорного процесса между представителями России и Украины, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Также сегодня российский президент обсудил ситуацию вокруг Украины с канцлером Германии Олафом Шольцем. В том числе было обращено внимание на проблематику российско-украинских переговоров. Накануне эти темы Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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