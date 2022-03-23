Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине.
В частности, стороны обменялись оценками в данном вопросе. Также Беннет поделился некоторыми идеями относительно переговорного процесса между представителями России и Украины, передает ТАСС.
Также сегодня российский президент обсудил ситуацию вокруг Украины с канцлером Германии Олафом Шольцем. В том числе было обращено внимание на проблематику российско-украинских переговоров. Накануне эти темы Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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