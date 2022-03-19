Борис Джонсон выступил против нормализации отношений с Путиным
После событий на Украине нормализировать отношения с президентом России Владимиром Путиным было бы ошибкой. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
— Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку, — приводит «РИА Новости» его слова.
На этой неделе Великобритания ввела персональные санкции в отношении 350 россиян. Также ограничительные меры были введены против Агентства интернет-исследований, также известного как «фабрика троллей».
В начале марта Джонсон уже заявлял, что Запад не может исходить из возможности того, что отношения с Россией удастся нормализовать, как после 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым