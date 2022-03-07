Джонсон: Запад не может нормализовать отношения с Россией, как после 2014 года

Запад не может исходить из возможности того, что отношения с Россией удастся нормализовать, как после 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Необходимо признать, что ситуация изменилась, и необходимо задуматься о нашей коллективной безопасности, — приводит ТАСС его слова.

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По его словам, мир осознает это «все сильнее».

Ранее Джонсон подчеркивал, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией. Также он выражал мнение, что Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива в целом. Он предупредил о введении еще больших ограничительных мер в отношении РФ.



Татьяна Леухина