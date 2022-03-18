Российские беспилотники уничтожили бронированную технику ВСУ

Фото: кадр видео

Минобороны России опубликовало видео ударов управляемыми ракетами с беспилотных летательных аппаратов по украинской военной инфраструктуре и технике.



— Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами, — сказано в сообщении.

Разведывательно-ударный дрон «Форпост» на кадрах видеозаписи взлетает с аэродрома. Показаны экраны прицелов и точные удары по военным объектам. Затем дрон садится на базе. Применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот. Результаты фиксировались средствами объективного контроля.

Вчера сообщалось, что за сутки российская военная авиация ликвидировала 29 военных объектов Украины. Также Минобороны публиковало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи гаубиц ВСУ.

Маргарита Головатенко