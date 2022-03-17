За сутки российская военная авиация уничтожила 29 военных объектов Украины
За последние сутки российская военная авиация ликвидировала 29 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в том числе уничтожены одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники. Кроме того, в районе населенного пункта Белки в воздухе был сбит один украинский вертолет Ми-24. Также ликвидированы пять беспилотников.
В общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1 393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня и др., передает ТАСС.
Также сегодня в Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллерийской батареи 152-миллиметровых гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара высокоточным оружием были полностью ликвидированы огневые позиции со всей техникой и вооружением.
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