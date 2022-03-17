За сутки российская военная авиация уничтожила 29 военных объектов Украины

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За последние сутки российская военная авиация ликвидировала 29 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в том числе уничтожены одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники. Кроме того, в районе населенного пункта Белки в воздухе был сбит один украинский вертолет Ми-24. Также ликвидированы пять беспилотников.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1 393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня и др., передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллерийской батареи 152-миллиметровых гаубиц Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара высокоточным оружием были полностью ликвидированы огневые позиции со всей техникой и вооружением.

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Диана Жиленкова