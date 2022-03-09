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В России за сутки выявили 58 675 случаев заболевания коронавирусом

11:24, 09.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 58 675 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 58 675 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировали 17 140 069 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 92 732 россиянина, всего вылечившихся — 14 895 083 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 645 россиян. Всего от инфекции скончались 358 246 человек.

Фото: realnoevremya.ru

8 марта в России сообщалось о 66 576 новых случаях заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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