В России за сутки зарегистрировали 89 174 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 89 174 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 775 024 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 160 507 человек, всего выздоровевших — 14 263 191 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 776 россиян, всего от инфекции скончались 354 787 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За предыдущие сутки в России подтвердили 93 026 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко