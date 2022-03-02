Virtus.pro исключили из турнира GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022. Team Spirit сыграет на турнире

Команда Virtus.pro по Dota 2 не сыграет на GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022. Матчи клуба удалили из расписания, но организаторы официально не объявили об этом.

«Мы по-прежнему ожидаем официальную позицию организаторов относительно этой абсолютно неприемлемой ситуации, нарушающей все базовые принципы киберспорта.



Все, что нам сказали (после того, как убрали из расписания), что играть мы не будем. В настоящее время мы обсуждаем с командой время отъезда», — говорится в заявлении Virtus.pro

При этом другая киберспортивная организация из России Team Spirit будет выступать на турнире.

Напомним, за день до старта чемпионата менеджмент VP сообщил о шантаже со стороны администрации чемпионата. Организаторы собирались снять коллектив с турнира, если игроки клуба не выступят с публичной позицией о боевых действиях на территории Украины.

GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022 пройдет с 2 по 6 марта в офлайне. Оставшиеся девять команд разыграют $270 тысяч.