В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 1 873 человека
В Татарстане за сутки привились от коронавируса 1 873 человека. Об этом сообщает Минздрав республики.
За весь период прививку первым компонентом сделал 2 457 671 татарстанец. Полностью вакцинировались 1 925 600 жителей РТ. Повторную вакцинацию прошли 240 815 человек.
Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире за прошедшие сутки — в материале «Реального времени».
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