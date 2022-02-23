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В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 1 873 человека

14:58, 23.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 1 873 человека
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки привились от коронавируса 1 873 человека. Об этом сообщает Минздрав республики.

За весь период прививку первым компонентом сделал 2 457 671 татарстанец. Полностью вакцинировались 1 925 600 жителей РТ. Повторную вакцинацию прошли 240 815 человек.

Фото: Максим Платонов

Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире за прошедшие сутки — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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