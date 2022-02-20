Леонид Слуцкий прокомментировал переход Кузнецова в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход 18-летнего полузащитника «Зенита» Даниила Кузнецова в казанский клуб.



— Мы много раз говорили, что один из вариантов селекции — поиск молодых интересных, талантливых игроков в низших лигах или в топ-клубах, когда они еще не дорастают до этих клубов. Даниил Кузнецов из этого же «водоема».

Кузнецов принял участие в сегодняшнем матче «Рубина» против московского ЦСКА в контрольном матче на сборе в Белеке. Игра завершилась со счетом 1:1.

— Он первый день в команде, попал с корабля на бал — сразу на матч с ЦСКА. Посмотрим. Сегодня он вышел достаточно хорошо, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Контракт с 18-летним спортсменом рассчитан на пять лет. Соглашение между клубами оставляет за «Зенитом» право приоритетного выкупа футболиста по фиксированной стоимости.



Татьяна Леухина