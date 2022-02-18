Кадеты Минобороны показали свое шоу на льду в поддержку Камилы Валиевой

Кадеты Минобороны России решили поддержать российскую фигуристку, уроженку столицы Татарстана Камилу Валиеву в рамках флешмоба #Камиламыстобой.

Воспитанники ставропольского президентского кадетского училища устроили шоу на льду, показав, как спортсменку преследовали на Олимпиаде и что дома ее ждут защита и поддержка.

Суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы выступили с творческими номерами, в которых они выражают слова поддержки.

Воспитанники суворовских и кадетских училищ, а также юнармейцы, занимающиеся хоккеем, вышли на лед под музыку из выступления Валиевой, сложив хештег #Камиламыстобой из букв, прикрепленных к клюшкам.



Всего в мероприятии принимают участие 15 довузовских учебных заведений Минобороны России, а также два военных вуза.

Вчера Камила выступала последней из россиян с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. Свою программу спортсменка исполнила с ошибками — четверной сальхов, тройной аксель (касание рукой), четверной тулуп (степ-аут) — тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степ-аут). Она набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.



Также вчера в казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку Валиевой. С программой выступили местные фигуристки, она стартовала в 16.00. После нее казанцы собрались, чтобы посмотреть выступления российских спортсменок по специально установленным телевизорам в здании проката спортивного инвентаря.

Максим Кокунин