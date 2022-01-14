В Казани в феврале начнут масштабную реконструкцию канализационного коллектора

В Казани в феврале МУП «Водоканал» приступит к реконструкции третьего северного коллектора. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Общая протяженность отремонтированных сетей превысит 2,3 км. Проводить реконструкцию сложно из-за провалов на аварийном коллекторе: приступить к замене проблемных участков можно только после их устранения. Сейчас аварийные работы выполняются одновременно на четырех участках.

Фото: kzn.ru

На реконструкцию коллектора по инвестпрограмме «Водоканала» выделят 1,6 млрд рублей, первый этап обойдется в 400 млн рублей. Подрядчика выберут по итогам конкурса.



Реконструкцию будут проводить в три этапа. На первом этапе отремонтируют участок протяженностью 760 погонных метров по ул.Чистопольской (от ул. Меридианной до ул. Бондаренко), на втором — участок протяженностью 850 погонных метров по пр. Ямашева (от ул. Адоратского до пр. Амирхана), на третьем — участок в 700 погонных метров по пр. Амирхана (от ул. Четаева до ул. Чистопольской).

В понедельник в мэрии Казани сообщили, что ликвидировали девять провалов по проспекту Ямашева и проспекту Амирхана.



Татьяна Леухина