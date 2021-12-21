В Казани устраняют последствия провала на одном из самых старых коллекторов на Чистопольской

В Казани МУП «Водоканал» продолжает ликвидировать очередной провал на третьем северном коллекторе, напротив дома №61д по улице Чистопольской. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Ночью, когда снижается нагрузка на сети канализации, на объекте ведется промывка трубопроводов от занесенного грунта. Рабочие постепенно приступают к монтажу шпунтового ограждения. На сегодняшний день пять из 12 провалов на этом коллекторе на участке от улицы Адоратского до улицы Чистопольской устранили. Работа сейчас ведется одновременно на трех провалах, ее планируют завершить к концу года.

Фото: kzn.ru

Протяженность третьего северного коллектора составляет 8 км, диаметр труб — от 1 400 до 2 000 мм. Это один из самых старых канализационных коллекторов города, его построили в 1985 году для сбора и отведения стоков Ново-Савиновского и Советского районов. Провал на улице Чистопольской — один из самых сложных. Работы ведутся на глубине до 20 метров.

В начале декабря жительница Казани пожаловалась на проблемы с канализацией у дома №69 по проспекту Ямашева в Ново-Савиновском районе.



Татьяна Леухина