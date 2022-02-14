Татарстан передаст в федеральную собственность два земельных участка для размещения дорог

Татарстан передаст в федеральную собственность два земельных участка общей стоимостью свыше 14 миллионов рублей. На них размещены подъезд к селу Верхний Услон и автодорога Уланово — Каратун. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, для подъезда к селу Верхний Услон Татарстан передаст в федеральную собственность земельный участок площадью 38 452 кв. метра в Октябрьском сельском поселении Верхнеуслонского района. Его стоимость превышает 12,7 миллиона рублей.

Для дороги Уланово — Каратун Татарстан отдает в федеральную собственность земельный участок площадью 4 282 кв. метра в Кильдеевском сельском поселении Верхнеуслонского района. Его кадастровая стоимость составляет более 1,4 миллиона рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Земельные участки передаются в федеральную собственность по предложению Минземимущества РТ, следует из распоряжения Кабмина Татарстана.

В 2021 году правительство республики приняло предложение Минземимущества РТ и ГКУ «Главтатдортранс» об изъятии земельных участков для размещения транспортной развязки в районе пересечения железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань — аэропорт» и дороги Казань — Боровое Матюшино с организацией заездов в жилые комплексы «Южный парк», «Времена года», «Станция Юбилейная» и выездов на них на территории Казани и Лаишевского района РТ.