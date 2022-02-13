Из-за сильных снегопадов вырос спрос и средний чек на такси

Из-за обильных снегопадов на минувшей неделе выросла стоимость и время поездки, сообщает ТАСС.



Количество заказов в среднем увеличилось на 5% из-за плохой погоды. Средний чек вырос примерно на 15%, таксопарки стараются привлечь на линии как можно больше водителей, сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В пресс-службе сервиса такси «Максим» отметили увеличение числа заказов на 50%. Среднее время подачи авто практически не изменилось. В часы пик цена за поездки увеличивается примерно на 10%, в остальное время цены стандартные.

В Татарстане транспортные компании были вынуждены сократить число рейсов из-за снегопада в два раза по сравнению с прошлым годом. Председатель объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов сообщил, что перевозчики из-за аномального количества осадков могут подъехать не ко всем потребителям.

По состоянию на 11 февраля высота снежного покрова в Казани составляла 70 сантиметров. Тогда за сутки выпало 11 миллиметров осадков, в том числе 0,6 — ночью. А днем ранее наблюдался самый сильный снегопад за всю эту зиму.

Маргарита Головатенко