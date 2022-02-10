С космодрома Куру запустили ракету «Союз» со спутниками OneWeb
Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 космическими аппаратами OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Выведение спутников должно занять 3 часа 33 минуты.
Космические аппараты должны быть доставлены на околополярную орбиту на высоте 450 км. Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь, передает ТАСС.
В начале декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся японский бизнесмен Юсаку Маэзава, его помощник Йозо Хирано и командир корабля, космонавт из РФ Александр Мисуркин.
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