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Ватерполисты «Синтеза» отправились на сборы в Рузу

11:29, 10.02.2022
Ватерполисты «Синтеза» отправились на сборы в Рузу
Фото: sintez-kazan.ru

Десять ватерполистов казанского «Синтеза» отправились на сборы в Рузу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Они примут участие в учебно-тренировочном мероприятии сборной России. Тренерский штаб заинтересовали семь полевых игроков команды (Адель Латыпов, Сергей Лисунов, Даниил Пронин, Иван Сучков, Роман Шепелев, Никита Деревянкин, Замир Мирзиев) и трое вратарей (Игорь Чирков, Евгений Костров и Влад Сергеев).

Сбор пройдет в Подмосковье с 10 по 13 февраля в преддверии старта Европейской квалификации Мировой лиги — 2022. Россияне выступят в группе D.

Также «Синтез» сыграет 15 февраля со сборной Хорватии в Загребе, 8 марта — со сборной Греции в Казани.

Фото: sintez-kazan.ru

8 февраля «Синтез» обыграл подмосковный «Штурм-2002» в стартовом матче 16-го тура. Встреча в Казани завершилась со счетом 17:7 (6-1, 3-3, 4-2, 4-1).

Дарья Акимова
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