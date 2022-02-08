Фигурист Семененко идет седьмым после короткой программы на Олимпийских играх

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Российский фигурист Евгений Семененко занимает седьмое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин получает 95,76 балла.



В короткой программе победил американец Нейтан Чен — 113,97 балла, это новый мировой рекорд. Вторым идет японец Юма Кагияма (108,12), третьим — еще один представитель Японии Сёма Уно (105,90).

Россиянин Марк Кондратюк располагается на 15-й строчке (86,11), Андрей Мозалев — на 23-й (77,05).

15-летняя уроженка Казани Камила Валиева вчера стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр, и завоевала свое первое в карьере олимпийское золото. Она вырвалась вперед с отрывом в 30 баллов, получив за свое выступление 178,92 балла.

Отличился на Олимпиаде в Пекине и еще один татарстанец — Данил Садреев, который вместе с Евгением Климовым, Ирмой Махиней и Ириной Аввакумовой принес России серебро в прыжках на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях. К слову, нашей стране впервые с 1968 года удалось получить медаль в этой дисциплине. Золото — у Словении, бронза — у Канады.

Маргарита Головатенко