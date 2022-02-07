Количество туристов, посетивших Елабугу в 2021 году, выросло в два раза по сравнению с 2020-ым годом

Елабугу в 2021 году посетили более 487 тысяч туристов. Это в 2 раза больше, чем в 2020 году, сообщили сегодня на отчетном заседании Совета Елабужского района.

Большой популярностью среди туристов и местных жителей пользуются Спасская Ярмарка и Фестиваль колокольного звона, фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Премьер-министр РТ Алексей Песошин выделил положительный опыт Елабуги по событийному туризму.

Фото: wikimedia.org

В рейтинге социально-экономического развития городов и районов за прошлый год Елабужский район опустился на 11 место. В позапрошлом году район был на 9 месте, сообщает пресс-служба президента РТ.



В начале февраль Казань попала в список городов, который россияне выбирали для культурно-познавательного отдыха. По итогам первой недели с момента запуска пятого этапа программы Татарстан вошел в топ-10 направлений, которые жители страны выбирали чаще всего. В прошлом году республику посетили 3,3 млн туристов. Это на 8% меньше, чем в допандемийном 2019-м году.



Татьяна Леухина