Производители смартфонов могут лишиться $10 млрд в год из-за санкций против России

Компании-производители смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme рискуют лишиться $10 млрд, или 760 млрд рублей, в случае запрета Минторга США на экспорт в Россию потребительских товаров, содержащих американские детали. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

Половина этой суммы придется на Apple. Также отмечается, что в случае введения санкций против России доля ключевых прозводителей на рынке смартфонов снизится с более чем 80% до 10-20%. Но при этом цены на устройства возрастут на 15-20%.

По словам вице-президента по закупкам и развитию компании «Связной» Михаила Догадина, американские смартфоны очень популярны у россиян и возможный запрет на их ввоз очень повлияет на рынок. В таком случае вырастет оборот серых, бывших в употреблении устройств и китайских брендов.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в случае введения санкций Google через Android и Apple через iOS будут блокировать активацию новых смартфонов и обновления на уже используемых устройствах.

Фото: Максим Платонов

В январе США не исключили вариант отключения российских банков от системы SWIFT как ограничительную меру против РФ. Предполагается, что это повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка.

Дарья Акимова